Carnevali: “Superlega roba da dilettanti. Marotta? Non so se sapeva, ma giusto si dimetta”

Le parole dell'amministratore delegato del Sassuolo ai microfoni di Radio Deejay

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato della Superlega ai microfoni di Radio Deejay. Queste le sue considerazioni: "Certi presidenti di club non so come possano aver fatto una scelta così sbagliata nei tempi e nei modi. Mi meraviglia perché non hanno potuto immaginare ciò che sarebbe successo il giorno dopo. E' stata una roba da dilettanti e non da grandi professionisti. Noi siamo stati tutti sorpresi da quello che è successo: in Premier alcuni presidenti ci hanno messo la faccia e hanno chiesto scusa a tutti, dai dipendenti ai tifosi. Da noi questo lo ha fatto solo Maldini e sono convinto che non ne sapesse nulla. E' stata una decisione che hanno preso solo i presidenti, per cui immagino che i dirigenti non ne sapessero nulla. Marotta e Scaroni? Come buonsenso dico che non dovremmo essere noi società a chiedere le loro dimissioni, ma dovrebbero loro stessi a dimettersi dai ruoli che ricoprono in Lega. Sarebbe una scelta di buon gusto".