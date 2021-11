Carnevali: “Superlega? Non ne sapevo niente. Mi sentii tradito da Inter, Milan e Juve”

In una lunga intervista a Calcio e Finanza, il dirigente del Sassuolo, è tornato sulla decisione di alcuni grandi club di creare la Superlega

In una lunga intervista a Calcio e Finanza, Giovanni Carnevali, CEO e general manager del Sassuolo, è tornato sulla decisione di alcuni grandi club di dar vita alla Superlega. Il dirigente neroverde non usa giri di parole: "Le dico francamente che non ne sapevo niente. Quel giorno mi sentii tradito da Inter, Milan e Juventus. Non puoi essere in Lega e trattare i problemi come se fossimo una entità unica, e poi sottotraccia brigare per creare una lega esclusiva per società super blasonate".