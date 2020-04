Carnevali: “Taglio stipendi? Giocatori messi in cattiva luce. La maggior parte…”

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato del tema del taglio degli stipendi dei calciatori ai microfoni della trasmissione ‘Stadio Aperto‘ sulle frequenze di TMW Radio: “C’è stato un gran polverone. Anche in tante cose che ho letto, i giocatori messi in cattiva luce… Non è così. La maggior parte di loro sono persone intelligenti, con cuore. Posso garantirvi che tanti giocatori fanno beneficenza, aiutano. Sanno di avere la fortuna di guadagnare molto, e non per tutti è così, guardate le categorie inferiori. Si è creata questa relazione non corretta tra società e giocatori. Dobbiamo essere più sereni, siamo tutti sulla stessa barca. Credo sia giusto che chi ha le possibilità debba venire incontro alle problematiche aziendali. Non sono tagli e rinunce, ma qualcosa che sostenga il sistema, e dobbiamo pensarci tutti. Non dovremmo discutere ma aiutare, tutti“.