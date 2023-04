Carnevali: “Frattesi? Non solo la Juve. Piace all’estero. Chiesti 40 mln a…”

Uno dei nomi accostati all'Inter in passato è stato quello di Frattesi. Il calciatore del Sassuolo piace tanto alla Juventus, dicono gli esperti di mercato. Ma l'ad Giovanni Carnevali dice che non è l'unico club interessato al giocatore. A Gr Parlamento il dirigente neroverde ha sottolineato: «Diversi club si sono interessati a lui già nella scorsa estate ma volevamo tenerlo per fargli acquistare ancora più valore. Non abbiamo parlato con la Juve ma sappiamo dell'interesse nei confronti del calciatore, non solo della società bianconera ma anche di altri club. Sappiamo che ci sono squadre interessate anche all'estero».