Lukaku al Chelsea, i dubbi di Carragher: “Ha ancora qualcosa da dimostrare. All’Inter…”

L'ex giocatore non convinto del ritorno dell'attaccante belga in Premier League

Il Chelsea ha sborsato 115 milioni per riportarlo a casa, ma Romelu Lukaku non avrà vita facile in Inghilterra. Nonostante due grandi stagioni con la maglia dell'Inter, non tutti sono convinti della forza del giocatore. "C'è qualcosa in lui. Segna molto ogni anno, ma quando parliamo di un Robert Lewandowski o di Harry Kane, non li mettiamo mai in discussione", esordisce Jamie Carragher .

"Con Lukaku sembra esserci un piccolo "ma" per me. Ha ancora qualcosa da dimostrare. Non ha vinto molti trofei in carriera e, fino alla scorsa stagione all'Inter, non era l'uomo per guidare una squadra da nessuna parte. È stato portato come un grande trasferimento al Manchester United, ma non si è mai materializzato".