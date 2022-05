Carragher: “Lukaku, un gradino sotto a Lewandowski o Kane. Una conferma”

L'opinionista inglese ha valutato la stagione del belga, che un'estate fa ha lasciato l'Inter, al club londinese

Non è la prima volta che si esprime in maniera non proprio entusiasta nei confronti di Lukaku . L'ex Liverpool Jamie Carragher è tornato a parlare del belga e anche stavolta non è stato proprio generoso nei confronti dell'attaccante del Chelsea (che pare intenzionato a tornare all'Inter).

«Quello che ha mostrato in questa stagione, secondo me, è che è solo un livello al di sotto dei veri attaccanti. Penso che sia appena al di sotto. Non ho mai pensato che fosse Lewandowski, Kane, Mbappe o Haaland. Quando era allo United e all'Everton ci si ponevano domande su quale sarebbe stata la sua carriera. E penso che quello che ho visto in questa stagione ha confermato che non è così bravo come alcuni dicono», ha sottolineato.