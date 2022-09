Carraro: “Stadio di Milano? Il Comune ha promesso una decisione entro…”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Franco Carraro, ex presidente del Milan e non solo, ha parlato così del futuro dello stadio di Milano dopo il closing tra RedBird e Elliott per il Milan: «Il Comune ha promesso una decisione entro novembre. Sicuramente questa nuova proprietà sa che Milano è una città efficiente, che ha avuto negli ultimi anni uno sviluppo urbanistico importante».