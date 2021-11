Carrera: “Conte al Tottenham? Conosce il calcio inglese e ha vinto. Può fare bene”

Le parole del tecnico: "Conte? Conosce già il calcio inglese e ha vinto. Può fare bene anche al Tottenham, non avrà difficoltà"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Massimo Carrera, allenatore, ha parlato così del momento della Nazionale italiana e non solo: “L’Italia? Tanti infortuni, qualche giocatore non al meglio. La Nazionale al completo però ha tutte le qualità per passare”.