Brutta tegola per il Real Madrid. Il club madrileno rischia di perdere Dani Carvajal per molto tempo a causa di una lesione al legamento. “Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatore Dani Carvajal, gli è stata diagnosticata una lesione al legamento laterale interno del ginocchio destro“, si legge sul sito dei Blancos. Il giocatore potrebbe stare fuori 2 mesi e saltare quindi il doppio impegno con l’Inter in Champions.

(realmadrid.com)