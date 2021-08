Carvalho: “Mourinho non accetta molto bene le sconfitte. Sapevamo quanto…”

In una lunga intervista a Four Four Two, l'ex difensore racconta il suo rapporto con lo Special One

Gianni Pampinella

Ricardo Carvalho è uno di quelli che all'interno del mondo del calcio conosce meglio José Mourinho. Con lo Special One ha lavorato per otto anni seguendolo al Chelsea e al Real Madrid. In una lunga intervista a Four Four Two, l'ex difensore racconta il suo rapporto con il tecnico portoghese: "Ho sempre avuto l'impressione che pensasse che avrei potuto fare di meglio. Ricordo che dopo la partita del Panathinaikos venne da me sull'autobus e mi disse che era stata la mia partita migliore. La stessa cosa è successa dopo la finale contro il Celtic. È stato un piacere lavorare con lui per così tanto tempo, però, perché ha migliorato il mio gioco nel corso degli anni".

"Vuole sempre che le sue squadre giochino meglio della partita precedente. Non accetta molto bene le sconfitte e sapevamo quanto fosse difficile per lui convivere con una sconfitta, lo si vedeva durante la settimana. Quindi abbiamo fatto di tutto per ottenere buoni risultati, perché sarebbe stato più facile trattare con lui! Ma è normale, anche noi giocatori vogliamo vincere ogni partita. Se perdiamo, la nostra routine ne risente".

