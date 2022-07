Casadei, il Chelsea fa sul serio. “Inter inizialmente spiazzata ma Ausilio fa muro”

Ieri il Chelsea ha presentato un'offerta ufficiale, di 8 mln, all'Inter per Cesare Casadei. "Il club di Stamford Bridge fa sul serio e si è mosso pure con gli agenti del giocatore portando loro un’offerta e spiegando quali prospettive può avere Casadei, che sarebbe un pallino di Tuchel a Londra. L’Inter, spiazzata dall’accelerazione impressa dagli inglesi sul ragazzo - nel mirino pure del Toro - non vorrebbe perdere il controllo sul cartellino e preferirebbe un’opzione italiana (la richiesta fatta a Urbano Cairo era di 8 milioni con controriscatto a favore del club nerazzurro). Certo è che, qualora il Chelsea dovesse alzare ulteriormente l’offerta, sarebbe difficile per l’Inter non prenderla in considerazione anche se - al momento - la volontà di Ausilio è quella di fare muro", conferma Tuttosport.