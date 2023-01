Casagrande: “La sconfitta del Napoli con l’Inter? Sempre pensato che…”

Intervistato da Calciostyle, l'attore napoletano Maurizio Casagrande è tornato sulla sconfitta del Napoli contro l'Inter . "Ho sempre pensato che la sosta dei mondiali sarebbe stata devastante per il Napoli".

"Essendo la squadra più in forma, è chiaro che permetti a chi non ha quella forma di mettersi al passo. Diciamo che non mi aspettavo la crisi, ma forse un po’ di difficoltà. Ciò che fa del Napoli una squadra che fa dei risultati oggi è la velocità di pensiero e la spudoratezza di provare certe cose".