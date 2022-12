Casale: “Napoli? Spalletti ha un asso nella manica da proporre dopo la sosta”

L'allenatore ed ex calciatore Pasquale Casale è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live'. Questo il suo focus sul Napoli capolista e sulle inseguitrici: "Credo che il Napoli abbia fatto già in estate una preparazione fisica specifica considerando questa lunga sosta. Vedendo alcuni calciatori del Napoli giocare non troppo bene al Mondiale, forse questo stop ci voleva e magari darà un vantaggio alla squadra alla ripresa. Secondo me Spalletti ha un ulteriore asso nella manica: la difesa a tre.