Casalegno: “Scudetto? In questo periodo la cosa migliore è stare zitti”

La presentatrice, tifosa dell'Inter, ha commentato a La Gazzetta dello Sport come vive questo periodo verso il traguardo

"Che cos’ha detto? Non ho sentito... Bla, bla, bla, quella parola non la nomino, non ci penso proprio, è fuori dal mio vocabolario. Non ho paure, ma sono in attesa delle prossime partite: “Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco” diceva Giovanni Trapattoni, e io sono d’accordo. In questo periodo la cosa migliore è stare zitti. Quando vedo qualche milanista o juventino pronto a fare una battuta o a mandarmi un messaggio di auguri, giro l’angolo e lo evito. Non ho particolari superstizioni, ma una bella maglia personalizzata a strisce nerazzurre che mi aveva regalato l’Inter. Non la indosso, ma quando si gioca la tengo sempre vicino, allo stadio è dentro la borsetta, come un talismano".