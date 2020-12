Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Paolo Casarin, ex arbitro, ha parlato così degli episodi arbitrali di ieri sera nella gara tra l’Inter e i partenopei, soffermandosi sul rigore e sul rosso a Lorenzo Insigne: “Rigore sacrosanto quello assegnato da Massa in Inter-Napoli, se c’era qualche dubbio è stato risolto dal VAR. Sulle proteste di Insigne non c’è soluzione, c’è solo l’espulsione. Il vaffa di Totti a Rizzoli? Lì sbagliò a non espellerlo”.