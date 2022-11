Casarin: “Milan-Fiorentina? Gol falsato da fallo di Rebic in partenza”

L'ex arbitro di Serie A, Paolo Casarin, ha parlato a Radio Rai in merito agli episodi contestati nella gara tra Milan e Fiorentina. Questa la sua riflessione sulla moviola del match: "In due situazioni in area ci sono state tensioni. Tomori su Ikone non è rigore, siamo abituati ai rigorini del passato, di quando se ne davano 200 all'anno, ma dobbiamo cominciare a scegliere i rigori per bene e diciamo che non c'era fallo. Sull'azione che ha dato la vittoria al Milan invece c'è molta più confusione: l'uscita di Terracciano è stata debole, Rebic è lì ma non fa falli particolari. Il croato però il vero fallo lo fa prima di entrare in area e lì l'arbitro deve fischiare. Quando ci si avvicina all'area di rigore non si lasciano andare i falli, bisogna punirli altrimenti si falsano i gol. In un certo senso sono giustificate le proteste della Fiorentina".