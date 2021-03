Casarin: “Milan-Napoli? Ok Pasqua a non concedere il solito rigorino su Hernandez”

Questa l'analisi dell'ex arbitro sugli episodi di Cagliari-Juventus e Milan-Napoli di ieri

Tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere della Sera, Paolo Casarin, ex arbitro, ha analizzato così gli episodi Ronaldo-Cragno e Hernandez-Bakayoko di Cagliari-Juventus e Milan-Napoli: "In Cagliari-Juve per valutare se per Ronaldo era giusto il giallo o il rosso, dopo lo scontro imprudente con Cragno, ho letto accuratamente la regola del gioco dopo aver visto l'episodio alla Tv. Per il rosso manca la «vigoria sproporzionata e la brutalità», esplicitamente riportate. Ma soprattutto mi manca la visione dal campo. Calvarese e il bravo Chiffi alla Var avevano campo e tecnologia. In Milan Napoli condivido la decisione di Pasqua che non concede il solito «rigorino» per l'intervento di Bakayoko su Theo Hernandez".