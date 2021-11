Serie A, la moviola di Casarin: “Contatto Ibanez-Ibrahimovic? Ennesimo rigorino”

L’ex arbitro e designatore ha commentato gli episodi più contestati del weekend di Serie A, in particolare il rigore concesso al Milan

“Per Roma-Milan si rivede Maresca. Partenza combattuta, Maresca interviene subito con fischi e gialli. Al 25’ Ibra segna su punizione dal limite. I fischi di Maresca producono proteste, alcune giustificate. Per un lieve contrasto in area tra Ibanez e Ibra, Maresca indica il rigore; il Var Mazzoleni lo richiama. L’arbitro dal monitor conferma la sua decisione. Ennesimo rigorino. Segue l’espulsione di Hernandez per doppio giallo ma preceduto da un fallo per il Milan. Errore ulteriore. Inter-Udinese è stata ben arbitrata da Sacchi, 36 anni, che ha dimostrato di possedere qualità che gli hanno permesso di evitare di concedere un rigorino all’Inter. La partita per un’ora è stata equilibrata e Sacchi ha potuto fischiare «all’inglese» con soli 19 falli.Per arbitrare all’inglese, cioè con poche interruzioni, servono giocatori combattivi ma anche corretti. Salernitana-Napoli è stata arbitrata da Fabbri, che ha dovuto ricorrere al Var Banti per procedere all’espulsione di Kastanos per fallo grave e di Koulibaly per trattenuta su Simy lanciato verso la porta del Napoli. Qualche protesta degli azzurri ma in questi casi lo spirito di applicazione prevede severità”.