Casini: “Calciomercato a saldo positivo per chi accede alla rateizzazione delle tasse”

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini al termine dell'assemblea ha confermato "la disponibilità al fatto che le società che accedano alla rateizzazione del pagamento delle imposte non devono effettuare un calciomercato a saldo negativo". "L'assemblea all'unanimità mi ha confermato il mandato per continuare ad interloquire con le istituzioni per trovare la soluzione migliore per assicurare il pagamento dei tributi", ha aggiunto Casini a proposito della questione degli adempimenti fiscali, con i club del massimo campionato chiamati a pagare entro il 22 dicembre circa 500 milioni di euro di Irpef e e altri contributi allo Stato.