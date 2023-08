Casini: “Mancini? Non me l’aspettavo. Offerte arabe? La Fifa metta un freno. Sugli stadi…”

Intervistato dal Corriere della Sera, Lorenzo Casini è tornato sulle dimissioni di Roberto Mancini da c.t. dell'Italia. Come tanti, anche il presidente della Lega Serie A è rimasto sorpreso: "Non me le aspettavo. Ma rispetto le ragioni personali. E comunque va ringraziato per il lavoro svolto in questi cinque anni e per l’Europeo vinto".