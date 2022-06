FCIN1908 / Casini: “Serie A a 18? Prematuro parlarne ora. Dialogo coi fondi mai chiuso”

"E' stata un'assemblea ricca di punti. Abbiamo discusso di calcio femminile ed è stato presentato un documento di crescita triennale che porteremo in Federazione per contribuire alla crescita di questa Lega che porti a una serie a femminile all’interno della federazione".

Diritti Mena sono stati assegnati ad Abu Dhabi Media con un’offerta di 3 anni. Quello che è avvenuto è la conferma di quanto fosse indispensabile modificare la Legge Melandri sui diritti all’estero. Non ci sono state tensioni, dopo tanto tempo Bein ha deciso di entrare nella trattativa proponendo un’offerta e aprendo alla possibilità di mediare con un altro operatore. I contatti sono andati avanti, poi il passaggio in assemblea in cui abbiamo riscontrato il timore di impegnarsi per oltre tre anni. Abu Dhabi Media ha alzato l’offerta, garantendo 23+25+31 (milioni di dollari, ndr) nel triennio, oltre ad un budget legato al rendimento.

Si è discusso dei temi generali per arrivare a creare la Media Company, riallacciando il filo. In autunno saranno presentati in assemblea gli atti formali. Un’altra buona notizia è la conferma della sponsorship con Trenitalia per altri due anni per la Coppa Italia, con un incremento delle cifre del 30%. In generale siamo soddisfatti perché nell’ultimo triennio abbiamo registrato un aumento della visibilità dell’80%. La Media Company è uno strumento di attività che la Lega già svolge, con uno strumento organizzativo più snello e solido.