Serie A, Casini: “Tempi più brevi per lo stadio? Se il Governo si impegna…”

'Il problema delle infrastrutture non è solo un problema degli stadi in Italia, ma riguarda qualsiasi opera pubblica. Sugli stadi si può riuscire a tagliare questi tempi più facilmente se il governo si impegna sedendosi al tavolo, senza mettere risorse'. Così il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, a margine dell'assemblea dei club a Milano, a chi gli chiedeva un commento alle parole del presidente del Milan, Paolo Scaroni, che ieri aveva parlato di tempi lunghi per l'approvazione del progetto del nuovo stadio dei due club (cioè Milan e Inter). Quanto ai tempi per la pubblicazione del futuro bando sui diritti tv, conclude Casini, 'l'ideale sarebbe anticipare e provare già nel corso del 2023, ma dipende dalle autorità''.