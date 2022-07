Casini: “Accordo Sky-TIM-DAZN? Lega pronta, devono trovare l’accordo”

Abbiamo discusso del tema dei diritti audiovisivi del pacchetto non esclusivo degli highlights per le prossime due stagioni. La Lega sarà pronta per bandire quando saranno noti gli accordi tra i partner commerciali che hanno vinto.

Caduta del Governo avrà ricaduta sui rapporti tra Lega e istituzioni? Riguarda il Paese. I rapporti della Lega con le istituzioni sono buoni, erano e saranno sempre buoni. Sono rapporti tra istituzioni, non tra persone. Poi alcuni temi di comunicazione e commercializzazioni, come il progetto radio tv per cui si è valutata l'opportunità di partire con procedura per un partner commerciale per poi far partire il progetto. Abbiamo varato le linee guida NFT Moments con OneFootball, un intervento importante che consente di delineare regole su mercato libero e selvaggio”, le sue parole.