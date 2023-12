Arbitri criticati, Casini: “Cultura sospetto diffusa in Italia, dobbiamo limitarla”

"La questione sul numero delle squadre non riguarda le 20 di serie A ma le 100 professionistiche distribuite in tre leghe, che non c'è in nessun Paese europeo. Bisognerebbe lavorare su questo e sul potenziamento delle seconde squadre". Parola del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini durante il convegno "Medicina e Scienza dello Sport" di "Orizzonti della Medicina", tenutosi a UniCamillus.