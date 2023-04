Casini: “Stadi la priorità della Serie A. Procedure troppo lente. Abbiamo chiesto…”

Il presidente Casini ha affrontato anche il tema stadi italiani - in buona parte obsoleti e raramente di proprietà dei club - e l'ha definito "la priorità della Serie A ed il principale ritardo". Le cause "sono anche di sistema e per questo abbiamo chiesto aiuto al governo. Non tanto e non solo per la componente economica, che pure è importante, ma per le procedure che precedono la costruzione dell'impianto": troppo "lente, farragginose e con il coinvolgimento di tante amministrazioni". Serve una cabina di regia governativa che "aiuti a sciogliere i nodi burocratici". Chiusura delle curve per episodi di violenza o cori razzisti. Spesso vengono revocate, questo non incentiva i teppisti? "Finché non si identificano i colpevoli si rischia una sanzione sproporzionata che colpisce anche chi non c'entra nulla". Per questo la Serie A sollecita "l'impiego del radar facciale e sonoro, per identificare subito i responsabili".