Casini: “Supercoppa final four? E’ opportunità, a febbraio verrà discussa”

Lorenzo Casini , presidente della Lega Serie A, ha concesso un'intervista ai microfoni di SportMediaset prima della Supercoppa tra Milan e Inter : "Siamo contenti dell'accoglienza, è la terza volta che la Serie A viene qui e la dodicesima che la Serie A sceglie l'estero per la Supercoppa. E' per promuovere una delle maggiori eccellenze del paese, il calcio. Sul format è la Spagna che ci ha inseguito, anticipando la final four: lo stiamo studiando, è un'opportunità.

Vorrebbe dire venire più giorni, avere quattro squadre e collegare alla promozione del calcio quella della cultura: sarà l'assemblea a scegliere, a febbraio questi temi saranno discussi e sciolti. Ricordo che questa è la terza volta che giochiamo qui, sei anni fa è stato siglato un contratto per avere 5 edizioni in 3 anni: sorprende venga percepita come novità. I riscontri sono positivi sia in termini di risultati economici sia nel fatto che l'Arabia stia investendo nel calcio: nella candidatura dell'EXPO 2030, lo sport è un pilastro del miglioramento della qualità della vita. La Serie A è stata la prima a portare il calcio qui, il riscontro è positivo in tutti i profili".