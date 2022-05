Casini: “Var a chiamata? Aiuterebbe in cultura del sospetto all’italiana”

Il presidente della Lega Calcio ha detto la sua sulla chiamata in causa da parte degli allenatori in campo del Video Assistant Referee

«VAR a chiamata? In una cultura del sospetto come in Italia aiuterebbe, io sono favorevole sia a questo sia al tempo effettivo. Playoff e playout in campionato? Tema da approfondire, ma non prioritario considerati i problemi in ballo del calcio». Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato della questione legata agli arbitraggi con l'aiuto del Video Assistant Referee e si è soffermato anche sulla questione play-off e play-out in Serie A definendo la questione non prioritaria. A parlarne spesso è invece Gravina, presidente della FIGC.