Il caso della fascia arcobaleno: chi la indossa viene ammonito. Occasione persa per la Fifa

La fascia arcobaleno "One Love" diventa un caso. Alla vigilia del Mondiale molti capitani, da Kane a Neuer, avevano annunciato di voler indossare la fascia per protestare contro la repressione del Qatar sulla comunità LGBTQI+. Ma il rischio cartellino giallo per i capitani che indossassero il simbolo, ha fatto fare alcuni passi indietro.