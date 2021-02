Fiorentina-Inter, Caso: “I nerazzurri avranno motivazioni straordinarie. Credo che…”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Mimmo Caso ha parlato di Fiorentina-Inter in programma domani sera al Franchi. “Si affrontano domani due squadre con due obiettivi ben precisi: l’Inter non può fermarsi nella corsa per lo scudetto, la Fiorentina deve uscire ancor più dalle sabbie mobili. L’Inter avrà motivazioni straordinarie“.

“Credo che chi avrà più coraggio e sbaglia meno vincerà. Sulla carta l’Inter ha ovviamente individualità che possono far male, ma la Fiorentina non dovrà concedere nulla e fare la partita perfetta”.

(Tuttomercatoweb.com)