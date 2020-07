Caso: “L’Inter fa bene a credere allo scudetto. Conte trova troppi cavilli come se…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Mimmo Caso commenta la vittoria dell’Inter contro il Brescia. Per l’ex nerazzurro la squadra di Conte ha ancora delle possibilità di vincere lo scudetto: “La distanza dalla vetta è tanta ma fa bene a credere allo scudetto finché ci sono punti in palio. Non mi lascio impressionare dalla gara di ieri, ma l’Inter ha ancora delle possibilità. Probabilmente dopo la partita con il Sassuolo hanno fatto un’autocritica interna. Conte? Trova troppi cavilli come se si volesse giustificare, dovrebbe prendersi più responsabilità“.

(Radio Sportiva)