Caso: “L’Inter si deve interrogare su società, allenatore e giocatori. Manca il gruppo”

“Io credo che la stagione che poteva fare dall’Inter si è vista fin da subito. L’ossatura dei nerazzurri per me non è inferiore a quella del Napoli. Gli azzurri si meritano assolutamente lo scudetto. Quelli sotto, però, stanno facendo a gara a chi fa più errori. Con il blasone e gli organici di Inter e Milan è incredibile. I nerazzurri lo scorso anno hanno perso lo scudetto buttandolo e si sta ripetendo quest’anno. L’Inter si dovrà interrogare tutto: organico, società e allenatore. Il gruppo squadra non è inferiore al Napoli e il problema è caratteriale".

Sulla discontinuità che cosa si può fare?

“Io avvolte queste cose non le capisco. Non è semplice entrare nella testa. Ma la questione si vede anche dal fatto che nell’Inter ogni cambio è una lamentela. A Napoli non ho mai visto una lamentela. Secondo me manca il gruppo. Bisogna remare dalla stessa parte e le colpe si dividono. Non ci si può lamentare tra di loro platealmente in campo. L’equilibrio lo devono trovare loro".