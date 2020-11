L’ex calciatore e tecnico Mimmo Caso ha parlato a TMW Radio. Queste le sue considerazioni a proposito di Inter-Real Madrid di stasera: “Se una squadra non gira bene, vedi come con il Torino almeno per un tempo, ti fai male. Non puoi concedere occasioni come quelle. Lo sanno i giocatori dove sbagliano. Se non si esprimono come vuole le Conte, diventa difficile ribaltare il verdetto. La partita d’andata però ha fatto capire che ce la può fare. Stasera non deve sbagliare”.