La stessa Fondazione, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato una nota in cui ha negato il tutto. La Fondazione conferma l'esposto ma aggiunge che non ha alcun audio che provi la veridicità assoluta della bestemmia.

«In data 17 febbraio – si legge nella nota –, abbiamo inviato alla Procura Federale una segnalazione […] avente ad oggetto la condotta del capitano della FC Internazionale Milano Lautaro Martinez, ripresa dalle telecamere dopo il fischio finale di Juve Inter, disputata domenica 16. Alla suddetta segnalazione non veniva allegato alcun audio! Ovviamente la Fondazione non è in possesso dell’audio che proverebbe senza ombra di dubbio le esatte parole pronunciate dal centravanti nerazzurro», aggiungendo come è ovviamente impossibile avere documenti che solo i broadcaster ufficiali possono ottenere.