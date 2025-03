L’Italia ha giocatori che sono poca roba, Spalletti ci mette volontà e idee, ma i calciatori non fanno la differenza, non hanno grande personalità. Quando è entrato ha fatto una bella partita Raspadori, ma se devo appoggiarmi su uno che fa la panchina al Napoli… Significa che siamo rimasti a 15/20 anni fa, è molto preoccupante. L’Italia non ha giocatori forti. Kean sta facendo bene alla Fiorentina e si è sbattuto tanto ieri, ha fatto bene, devi ripartire da lui magari con Retegui accanto. Questo 5-3-2 molto di ripartenza… in questo momento servono giocatori, idee, qualità, ritmo, Spalletti sta facendo il massimo. Se non hai la materia prima…

In questo momento non so se siamo più forti della Norvegia. Loro hanno Haaland che è il centravanti più forte del mondo e poi c’è Odegaard. E ne hanno anche altri, hanno gente forte. Io oggi le invertirei le squadre, con Haaland parti sempre 1-0. Giudicherò Bastoni positivamente il giorno che lo vedrò giocare a 4 a 50 metri dalla porta.

Far tornare Acerbi per marcare Haaland? Per me è follia, è fuori da ogni logica, mi preoccupa molto questo pensiero. Ripartiamo dal nostro ct che è molto forte”.