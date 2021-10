Cassano: “Gol di Anderson? Io l’avrei buttata fuori. Ma non m’è piaciuta la reazione dell’Inter”

Alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha detto la sua sull'episodio clou di Lazio-Inter, ossia il gol di Felipe Anderson

"Io avrei buttato la palla fuori, bisogna essere corretti e onesti e leali nel mondo del calcio. Felipe Anderson non mi sembra un malizioso e non ha ammazzato nessuno, poi il Diavolo si veste di rosso e proprio lui è andato poi a fare gol. Reina avrebbe potuto buttarla fuori, l'errore è suo. Non mi è piaciuto il litigio e nemmeno la reazione dell'Inter, non devo dirlo io che facevo disastri in campo. In Italia è molto più importante il risultato, avrei fatto far gol all'altra squadra se fossi stato io l'allenatore".