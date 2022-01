Cassano: “Atalanta-Inter spot per il calcio. Ho goduto nonostante lo 0-0”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Atalanta-Inter dello scorso turno di Serie A

In diretta alla Bobo TV su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Atalanta-Inter dello scorso weekend: “Atalanta-Inter spot per il calcio. L’Atalanta c’è sempre, qualcosina in più l’ha fatto per me rispetto ai nerazzurri. Poteva finire in qualsiasi modo, è finita 0-0. Grande merito di Musso e Handanovic, ma che intensità. Si è giocato a calcio. Ho goduto lo stesso, ho visto uno spettacolo vero, complimenti a tutti”.