Cassano attacca Leao: “Poca personalità, col PSG solo due tiri alla carlona”

Intervenuto alla BoboTv, l'ex attaccante rossonero Antonio Cassano è tornato a criticare aspramente Rafael Leao per la sua prestazione in Champions contro il Paris Saint-Germain: "Non ha mai fatto un'azione, una giocata pericolosa. Se il mio giocatore più forte non mi fa la differenza in queste partite... L'impressione che ho? È come quei giocatori che prendono e crossano tanto per, sono giocatori che mi dimostrano la poca personalità. Ha cercato quei due tiri alla carlona e non ha fatto nulla".