Cassano: “Ausilio eccezionale, i meriti vanno ad altri. Conte? Meglio Gasp”

Intervenuto su Twitch alla BoboTV, Antonio Cassano ha voluto sottolineare il lavoro di Piero Ausilio all'Inter

"Il lavoro di Ausilio negli anni di Conte è stato eccezionale, ha preso Lukaku, Eriksen, Hakimi già ad aprile che Conte voleva e non voleva. Poi Ausilio non appare mai. Lasciamo stare che è mio amico, se un mio amico sbaglia lo dico. Ausilio non è mai preso in considerazione dai giornali, il suo lavoro è eccezionale ma i meriti vanno ad altri. Lui è all'Inter da 15 anni, era braccio destro di Branca, quando si è staccato da Branca ha continuato a vincere e fare affari come Kovacic. Ha preso Lautaro a 12 mln e ora costa una barcata di soldi, ha preso Eriksen che lo volevano Barcellona e Real Madrid, i meriti vanno sempre ad altri".

"L'Inter ha fatto un bagno di sangue in Coppa dei Campioni, aveva un solo obiettivo e ha vinto anche per demeriti degli altri. La Juve non ha fatto bene in campionato, il Milan è partito a razzo e poi è calato. Per me tra Conte e Gasperini ci sono anni luce di differenza, Conte gioca alla carlona. L'Inter è solida ma gioca alla carlona, non gioca bene per me. Tanta intensità, tanta organizzazione difensiva e tutti dietro la linea della palla. Palla poi a Lukaku e risolve la situazione".