Cassano: “Parliamo tanto di Barella ma mi prendo Kessié: mi ricorda Yaya Toure”

Antonio Cassano ha tessuto le lodi di Kessié, contrapponendolo a Barella: ecco il pensiero dell'ex giocatore di Roma, Milan e Inter

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Kessié:

"Parliamo di Barella ma Kessié lo voglio nella mia squadra, è intelligente, ha personalità, è impressionante. E' stato imbarazzante contro la Roma, in 4 non lo fermavano. E gioca da solo a centrocampo. Mi ricorda Yaya Toure, per quello che sta dando Kessié. Tonali sta avendo difficoltà clamorose, sta reggendo da solo il centrocampo del Milan".