Cassano: “L’Inter non ha creato nulla. Bastoni fa fatica: Felipe l’ha disintegrato”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così della partita dell'Inter contro la Lazio

"Per la prima volta, inizio a vedere qualcosa di Sarri con continuità. La Lazio ha fatto una grandissima partita, con delle pecche visto che Sarri non ha i giocatori che vorrebbe. Ho visto una grandissima Lazio, ha giocato anche sotto 1-0. Mi è piaciuta tanto, l'Inter ha avuto difficoltà, giocando in un modo particolare. Correa e Lautaro sono tornati il giorno prima ma uno dei due avrebbero potuto giocare dall'inizio, Perisic non ha fatto male ma Dzeko non ha fatto bene. Bastoni sta avendo grandi difficoltà, l'Inter gioca in un modo diverso da Conte, adesso gioca a 50 metri dalla porta, Felipe Anderson l'ha disintegrato, l'ha scherzato. Nell'1 vs 1 fa fatica Bastoni, quando l'Inter poi deve recuperare e fare la partita, Inzaghi lo toglie. Farà una buona carriera ma fa fatica a giocare 50 metri dalla porta, non mi sono piaciuti nemmeno gli esterni. L'Inter è andata lì per fare la partita, facendosi andare bene anche un pareggio. Non mi è piaciuta la gestione della partita e dei giocatori, nemmeno le sostituzioni".