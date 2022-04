Cassano: “Il Bodo Glimt farebbe fatica a salvarsi in Serie A. Roma rullata, Mourinho…”

Ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così della Roma, sconfitta dal Bodo Glimt

"Il Bodo farebbe fatica a salvarsi in Italia, gli ha dato una rivoltata alla Roma ancora una volta. Non c'è un solo giocatore del Bodo che possa giocare in Serie A, giocano in un contesto pazzesco. Come fa un allenatore come Knutsen ad allenare, con tutto il rispetto, il Bodo? E' un allenatore da seguire, è fantastico. Quella è l'evoluzione del calcio, puoi vincere o perdere ma giochi per vincere. La Roma è stata rullata e Mourinho parla di arbitri. Se non hai idee, rischi di essere eliminato dal Bodo Glimt".