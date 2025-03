A Viva el Futbol, Antonio Cassano si sbilancia: per lui la Serie A è finita: queste le sue parole sulla corsa scudetto

A Viva el Futbol, Antonio Cassano si sbilancia: per lui la Serie A è finita. Queste le sue parole sulla corsa scudetto:

“Per me il campionato è finito. Il Napoli le deve vincere tutte e l’Inter che ha partite tra virgolette più semplici in campionato… ha la squadra troppo più forte secondo me.