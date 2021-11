Cassano su Conte: “Allenatore di terzo livello. Lui al Real? So che Sergio Ramos…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Antonio Conte al Tottenham

"A giugno era stato interpellato dal Tottenham, l'avevano chiamato e ha detto no, dopo tre mesi dice sì. Come mai non è mai stato preso in considerazione da Barcellona, Real Madrid, Bayern o queste squadre top top top? Tutti dicono che è un fenomeno e porta i risultati ma le top top non lo cercano. Anche lo United non l'ha mai interpellato. Quello che penso io è che le top 4 assieme al Milan hanno fatto la storia nel mondo, non lo hanno mai cercato nessuna di queste. Non ha quello status di allenatore top, di far giocare la squadra in un certo modo. Quando si parlava di Conte-Real Madrid, e io ho ancora dei contatti a Madrid, pare che qualche giocatore importante è andato da Florentino dicendo che non andava bene, ricordo anche Ramos dire che il Real Madrid è una cosa diversa dalle altre. Credo che lo status di Conte non è di primo, né di secondo, ma di terzo livello. E' bravo a ricostruire ma non dà un gioco bello, vincente. Ripeto, Conte è bravo a ricostruire dalle macerie, senza campioni che possano intaccarti".