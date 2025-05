"Sicuramente se la Juve prende Conte, prende un top ma farebbe una roba schifosa nei confronti di Tudor che è arrivato in un momento non buono, ha rimesso la barca a navigare. Volevano la qualificazione Champions e l'ha centrata. Tudor ha portato entusiasmo, personalità, quel DNA che la Juve vuole, ha portato un'idea, un'identità e mi è piaciuto quando ha parlato del suo futuro. La Juve farebbe una roba vergognosa anche per come parla Tudor, è un grande uomo. E non lo conosco, non lo sento. Voglio sempre puntualizzare: mi dite che ce l'ho con Allegri perché Adani ci ha discusso. Non me ne frega un cazzo, è perché fa giocare le sue squadre di merda"