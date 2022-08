Cassano: “Inter e Juve nei nomi più forti del Milan. Ho l’impressione che…”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così della scorsa scudetto dopo la 2ª giornata di Serie A: “Il Milan l’anno scorso era forte e squadra, ha vinto con merito lo scudetto. E quest’anno per ora coi fatti sta dimostrando lo stesso, va a Bergamo e fa la partita da squadra. Ho l’impressione che il Milan fino all’ultima giornata del campionato sarà lì, anche se come nomi è meno forte di Inter e Juve. Per convinzione il Milan è più forte”.