Cassano: “Italia-Inghilterra poteva essere 0-4. Chi critica Retegui…”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Antonio Cassano ha analizzato così il ko dell’Italia contro l’Inghilterra: “Mi pareva giocassero grandi contro bambini, l’Inghilterra poteva essere sul 4-0 contro l’Italia. La squadra di Mancini è stata disintegrata letteralmente. Oggi c’è tanta distanza tra queste due nazionali. Il miracolo di Mancini è stato vincere quell’Europeo. L’Italia è questa ragazzi, non dimentichiamolo.

Complimenti a Mancini per aver buttato dentro Retegui, ha due c… così. Non parla italiano, è umile, ha fatto solo due allenamenti… E qualche pezzo di m… lo attacca pure. Immobile continua a fare schifo in Nazionale e qualcuno critica Retegui. Bravo lui e bravo Mancini. Scamacca da 4 mesi non gioca in Premier League ragazzi”, le sue dichiarazioni.