Cassano: “Inter, altro disastro con la Fiorentina: Inzaghi va mandato via perché…”

"Per l'Inter, disastro, disastro. Sta facendo robe allucinanti, con le occasioni create non meritava di perdere ma come idee di gioco, la Fiorentina sapeva cosa fare e come muoversi, l'Inter, io lo dico da tanto tempo, Inzaghi deve essere mandato via, non avrà vita lunga a Milano. Bisogna mandarlo via per fare uno step in più"