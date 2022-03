Cassano: “Dybala non è un campione, la Juve ha fatto bene. Va all’Inter? Mi tengo Sanchez”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così della rottura tra Dybala e la Juventus

"Dybala? A me di infortuni e di soldi non mi piace parlare, se uno è forte è forte. Per me non è un campione, lo reputavo già negli anni scorsi un buon giocatore con degli sprazzi. Per me la Juve ha dato molto di più di quanto Dybala abbia dato alla Juve. Gli hanno dato più soldi di quanto vale realmente, non è mai stato decisivo in Champions League. Mi ricordo Morata, Tevez, Higuain decisivi in Champions. Tranne i due gol col Barcellona e con lo United, non ricordo altri gol importanti. Dybala? Probabilmente c'è l'Inter ma mi terrei tutta la vita Sanchez, magari Marotta fa i suoi giochini. Invece di migliorare, Dybala ogni volta si caga nelle braghe. Prima con Higuain, poi con Ronaldo, ora con Vlahovic. E' buono per il campionato italiano, non è un campione né un fuoriclasse. Sono d'accordo al 100% con la Juventus anche se gli hanno regalato tanti soldi. L'Inter è l'unica in Italia che può prenderlo, poi vedremo le commissioni ma poi mi chiedo cosa diranno Lautaro e Brozovic, per dirne due. E' una situazione particolare ma all'Inter non serve"