Top 3 attaccanti, Cassano: “Il Fenomeno, Messi e Dinho”. Adani sceglie CR7. Vieri e Ventola…

Sulla BoboTV, Cassano, Vieri, Ventola e Adani hanno discusso sul Dream Team, indicando i rispettivi top 3 attaccanti all-time. Cassano non ha dubbi: “Al centro chi se non il Fenomeno. A destra ci metterei Messi, il più forte in assoluto e a sinistra Ronaldinho”. Ventola, invece, ne cambia uno: “Messi, Ronaldo il Fenomeno e Van Basten”. Adani sceglie Cristiano Ronaldo: “Messi e i due Ronaldo. Non metto Van Basten perché come 9 scelgo il Fenomeno”. Infine Vieri: “Numero 9 Ronaldo, a destra Messi e a sinistra Maradona, l’attacco più forte della storia”.