Cassano, furia su Moggi: “Io a testa alta, tu non credo. Hai ridicolizzato calcio nel mondo”

Antonio Cassano durissimo su Luciano Moggi. Ecco le parole dell’ex attaccante, direttamente dalla Bobo TV su Twitch: “Caro Luciano Moggi, tu hai ridicolizzato la Juventus. Hai ridicolizzato il calcio italiano nel mondo intero e parli ancora. Io vado in giro a testa alta, tu assolutamente no. Tu parli di morale a me su Cristiano Ronaldo? Io ce l’ho, anche tanta. Tu non puoi parlarmi, hai fatto dei disastri. Adesso per 3 o 4 giorni si parlerà di te. Ti ho fatto uscire dall’oltretomba un’altra volta, ora abbassa le ali. A distanza di 20 anni, dico che ho fatto bene a rifiutare la tua Juve. Ti attaccavo al muro ai tempi. La prossima volta pensaci 10 volte prima di fare un tweet del genere. Io posso andare in giro a testa alta, tu ne dubito”.